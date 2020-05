Giuseppe Conte Chiama Giulia Salemi: Lo Scherzo de Le Iene! (Di mercoledì 6 maggio 2020) Le Iene in questi giorni di quarantena hanno continuato a fare scherzi a noti personaggi famosi e dopo quello a Michelle Hunziker ne hanno fatto uno molto divertente a Giulia Salemi. L’influencer è infatti una sostenitrice del Premier Giuseppe Conte e le hanno fatto credere di aver ricevuto una Chiamata proprio da lui per un importante compito. Ecco tutti i dettagli. Giulia Salemi è rimasta vittima di un divertente Scherzo de Le Iene. Gli ideatori dello Scherzo Stefano Corti e Alessandro Onnis le hanno fatto credere che il Premier Giuseppe Conte le abbia telefonato per chiederle di dare un importante annuncio agli italiani. L’idea dello Scherzo è nata perché Giulia Salemi è una sostenitrice del Premier. In questi giorni infatti dopo tutti i decreti e le conferenze stampa del Primo Ministro sono nati sui social molti gruppi a suo ... Leggi su gossipnews.tv La telefonata di "Giuseppe Conte" a Giulia Salemi : momenti di disperazione - clamoroso alle Iene

Le Iene - Scherzo a Giulia Salemi : Il Finto Giuseppe Conte!

