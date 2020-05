Elena Aubry, la rabbia della mamma a due anni dalla morte: «Hanno rubato le sue ceneri dal sepolcro» (Di mercoledì 6 maggio 2020) «Una notizia che mai avrei voluto dare. Hanno rubato le ceneri di Elena», apre così il post di Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, la 25enne morta su via Ostiense il 6 maggio 2018 in sella alla sua moto. Domani è l’anniversario dei due anni dal quel drammatico incidente. Qualcuno ha rubato le sue ceneri dal sepolcro. E la donna chiede aiuto, lo fa attraverso un appello sul suo profilo Facebook. «Mai avrei pensato di dover fare una diretta per qualcosa di questo genere – dice nel video la mamma di Elena Aubry – Sono appena uscita dai carabinieri, è successa una cosa allucinante. Domani è l’anniversario della morte di mia figlia. Hanno aperto il sepolcro di Elena, dove era le ceneri di Elena. Sono sparite le ceneri di Elena. Qualcuno le ha rubate. Abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri e faccio adesso un ... Leggi su newscronaca.myblog Elena Aubry - rubate le ceneri/ Oggi anniversario morte : “chi è stato non l’avrà mai”

Verano - dopo furto ceneri ritornano rose per Elena Aubry

