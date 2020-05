Uomini e Donne, il gesto di Gemma Galgani sconvolge tutti: caos in studio (Di martedì 5 maggio 2020) Lunedì 4 maggio è ritornata, su Canale 5, la versione tradizionale di Uomini e Donne (seppur con qualche nuovo accorgimento, dovuto a mantenere le misure di sicurezza). La prima puntata è stata dedicata al trono Over. E Gemma Galgani, dopo aver chattato con i corteggiatori misteriosi nelle settimane precedenti, finalmente inizia ad incontrarli dal vivo. Il primo a palesarsi sotto gli occhi increduli della dama torinese e di tutti è il giovane Sirus. Il giovane 26 enne Nicola Vivarelli, entra in studio vestito da ufficiale di marina e colpisce tutti per il suo aspetto piacente. La puntata era iniziata con l’RVM del primo incontro tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, avvenuta qualche giorno prima dell’ingresso in studio. I due in quell’occasione si sono scambiati parole di stima reciproca, dimostrando già un forte coinvolgimento ... Leggi su velvetgossip Uomini e Donne - Gemma incontra Sirius per la prima volta [VIDEO]

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma Galgani spiazza tutti con una sfilata

Tina Cipollari donna senza corna | Nessuna pietà per Giulia De Lellis dopo Uomini e donne (Di martedì 5 maggio 2020) Lunedì 4 maggio è ritornata, su Canale 5, la versione tradizionale di(seppur con qualche nuovo accorgimento, dovuto a mantenere le misure di sicurezza). La prima puntata è stata dedicata al trono Over. E, dopo aver chattato con i corteggiatori misteriosi nelle settimane precedenti, finalmente inizia ad incontrarli dal vivo. Il primo a palesarsi sotto gli occhi increduli della dama torinese e diè il giovane Sirus. Il giovane 26 enne Nicola Vivarelli, entra investito da ufficiale di marina e colpisceper il suo aspetto piacente. La puntata era iniziata con l’RVM del primo incontro trae Nicola Vivarelli, avvenuta qualche giorno prima dell’ingresso in. I due in quell’occasione si sono scambiati parole di stima reciproca, dimostrando già un forte coinvolgimento ...

virginiaraggi : Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'… - guerini_lorenzo : Oggi #4maggio per l'@Esercito è il giorno dell’anniversario: 159 anni di storia al servizio del Paese e dei cittadi… - GDF : Auguri alle donne e agli uomini dell’@Esercito per il 159° Anniversario della costituzione della Forza Armata.… - geokawa : @andreasso1951 A cosa serve integrare la task force con altre persone, uomini o donne, nei ministeri lavorano centi… - sarra25853327 : RT @GiorgiaMeloni: Il #4maggio 1861 nasceva l’#EsercitoItaliano. Auguri a tutti gli uomini e donne al servizio della nostra Nazione che, tr… -