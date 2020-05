Un milione di visualizzazioni per il singolo “Supereroe” | il boom di Napo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Si può parlare davvero di una nuova “vita artistica” per Lucalitano, in arte, storico protagonista di Amici, in radio e ai vertici delle principali classifiche indipendenti con il“Supereroe”. Il testo, molto attuale, racconta una consapevolezza raggiunta, l’attimo prima di uscire da una crisi, come a volte si deve toccare il fondo per ripartire e omaggia medici, infermieri, vigili del fuoco, protezione civile, polizia, carabinieri, tutte quelle persone in divisa al servizio dei cittadini che stanno rischiando la propria vita, come veri Eroi, per salvare la nostra. Ad un mese esatto dall’uscita, il videoclip ha superato ildisu Youtube, confermando la popolarità del cantautore campano, che non ha mai smesso di essere apprezzato dal grande ...