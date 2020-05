Ultime Notizie Roma del 05-05-2020 ore 16:10 (Di martedì 5 maggio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli La Corte Costituzionale tedesca ha accolto in parte il ricorso contro l’acquisto di titoli di stato da parte della BCE venuti a partire dal 2015 quando alla corte i programmi di acquisto di Bond contrastano le competenze della stessa bici è per la prima volta nella storia della Repubblica tedesca l’organo principale della giustizia nel Paese afferma che le misure prese da un organo europeo non sono coperti dalle competenze europee per questo non potrebbero avere invalidità in Germania la corte chiede alla BCE di giustificare il suo giro il governo tedesco sulla base della loro responsabilità e grazione aggiungere sono tenuti ad attivarsi nei confronti del PSP La Corte Costituzionale tedesca da 3 mesi di tempo alla BCE per fare chiarezza sul programmasu questo abbiamo ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : OMS Europa sostiene l’Italia nella fase 2

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Italia il tasso di contagiosità è dello 0 - 8

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Italia il tasso di contagiosità è dello 0 - 8 (Di martedì 5 maggio 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli La Corte Costituzionale tedesca ha accolto in parte il ricorso contro l’acquisto di titoli di stato da parte della BCE venuti a partire dal 2015 quando alla corte i programmi di acquisto di Bond contrastano le competenze della stessa bici è per la prima volta nella storia della Repubblica tedesca l’organo principale della giustizia nel Paese afferma che le misure prese da un organo europeo non sono coperti dalle competenze europee per questo non potrebbero avere invalidità in Germania la corte chiede alla BCE di giustificare il suo giro il governo tedesco sulla base della loro responsabilità e grazione aggiungere sono tenuti ad attivarsi nei confronti del PSP La Corte Costituzionale tedesca da 3 mesi di tempo alla BCE per fare chiarezza sul programmasu questo abbiamo ...

fanpage : Coronavirus, il bilancio dei rientri: 19 positivi ai test rapidi, 3 negativi al tampone #5maggio - Agenzia_Ansa : Sono 263 i decessi per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile. Lo ha annunciato il #ministero della Sal… - Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti il coronavirus ha fatto 1.015 vittime, il dato più basso da un mese a questa… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Cassa integrazione in Sicilia, scoppia lo scandalo dei 10 euro per ogni domanda. De Luca: 'Verg… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 05-05-2020 ore 16:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -