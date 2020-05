Totti: «Scambio Zaniolo Nainggolan è stato un testa o croce» (Di martedì 5 maggio 2020) Francesco Totti commenta la trattativa che ha portato Nainggolan all’Inter e Zaniolo alla Roma: ecco le sue dichiarazioni Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram con Paolo Bonolis, Francesco Totti ha detto la sua a proposito della trattativa tra Inter e Roma che ha portato Nainggolan in nerazzurro e Zaniolo alla Capitale. «Quando l’Inter ha ceduto alla Roma Zaniolo pensava di fare un affare nel migliore dei modi in quel momento, sacrificando un ragazzo che fino a quel momento non aveva avuto spazio. Diciamo che è stato un testa o croce… Nicolò è stato fortunato a trovare Di Francesco, gli ha dato fiducia fin da subito. A Roma da giovane difficilmente puoi sbagliare. E’ una piazza particolare: se sbagli, ti bruci e rischi di compromettere la tua carriera». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 maggio 2020) Francescocommenta la trattativa che ha portatoall’Inter ealla Roma: ecco le sue dichiarazioni Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram con Paolo Bonolis, Francescoha detto la sua a proposito della trattativa tra Inter e Roma che ha portatoin nerazzurro ealla Capitale. «Quando l’Inter ha ceduto alla Romapensava di fare un affare nel migliore dei modi in quel momento, sacrificando un ragazzo che fino a quel momento non aveva avuto spazio. Diciamo che èun… Nicolò èfortunato a trovare Di Francesco, gli ha dato fiducia fin da subito. A Roma da giovane difficilmente puoi sbagliare. E’ una piazza particolare: se sbagli, ti bruci e rischi di compromettere la tua carriera». Leggi su Calcionews24.com

Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram con Paolo Bonolis, Francesco Totti ha detto la sua a proposito della trattativa tra Inter e Roma che ha portato Nainggolan in nerazzurro e Zaniolo all ...

