Rezza Iss | «Il virus? Muore a 60 gradi | magari morisse con il caldo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 maggio 2020) Il professormembro dell’Istituto Superiore della Sanità ha parlato a radio Kiss Kiss a riguardo del contagio da coronacon l’aria condizionata e alla sopravvivenza o meno delal. Ilviene trasportato con aria condizionata? «Sembrerebbe proprio di no. L’episodio in Cina fa riferimento al fatto che l’aria condizionata avrebbe fatto vento, non c’entrano nulla i filtri» Ha poi spiegato la differenza tra gli influssi delsula 60con il. C’è un effetto sulle goccioline di saliva che vanno più facilmente in contro ad essiccazione. Dove può incidere ilè la sopravvivenza delnell’ambiente, ma nella trasmissione da uomo a uomo non cambia nulla. Il distanziamento sociale abbatte la diffusione» Consigli ...