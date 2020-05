Milano: si lancia ad alta velocità in autostrada minacciando il suicidio filma tutto con lo smartphone (Di martedì 5 maggio 2020) Domenica sera la centrale operativa della stradale di Bologna ha emanato un allarme per un ragazzo 21 enne straniero che si era allontanato da casa propria, a Modena, manifestando intenti suicidi, a bordo di un Audi A3. Poco tempo dopo, verso le 23:30 una volante della polizia in servizio presso la barriera di Melegnano ha intercettato una vettura analoga a quella segnalata che procedeva in autostrada a folle velocità. La volante ha rincorso e fermato la vettura, a bordo della quale c’era il giovane in stato di ebbrezza e fortemente depresso a causa di una delusione amorosa. Il ragazzo aveva ripreso il suo intento mentre lanciava l’autovettura a forte velocità. Gli agenti hanno multato il ragazzo per guida in stato di ebbrezza, dopodichè lo hanno riaffidato alla madre. L'articolo Milano: si lancia ad alta velocità in autostrada minacciando il ... Leggi su italiasera Primo maggio - i “riders precari fissi” : la Cgil lancia la serie ironica su problemi e speranze di Milano. Tra gli ideatori - Ripoldi del Terzo segreto di satira

Coronavirus - Milano lancia il piano per la ripartenza : nuovo uso di strade e spazi pubblici - aumento degli spostamenti a piedi e in bici

La «bontà» del vino italiano : una raccolta fondi lanciata da Milano Wine week (Di martedì 5 maggio 2020) Domenica sera la centrale operativa della stradale di Bologna ha emanato un allarme per un ragazzo 21 enne straniero che si era allontanato da casa propria, a Modena, manifestando intenti suicidi, a bordo di un Audi A3. Poco tempo dopo, verso le 23:30 una volante della polizia in servizio presso la barriera di Melegnano ha intercettato una vettura analoga a quella segnalata che procedeva ina folle velocità. La volante ha rincorso e fermato la vettura, a bordo della quale c’era il giovane in stato di ebbrezza e fortemente depresso a causa di una delusione amorosa. Il ragazzo aveva ripreso il suo intento mentreva l’autovettura a forte velocità. Gli agenti hanno multato il ragazzo per guida in stato di ebbrezza, dopodichè lo hanno riaffidato alla madre. L'articolo: siadvelocità inil ...

italiaserait : Milano: si lancia ad alta velocità in autostrada minacciando il suicidio filma tutto con lo smartphone… - Alefra123 : @Corriere Anche lei Sindaco la usi la prossima volta che prende aperitivi e lancia il video che Milano non si ferma - GvLive : Fiavet e Fto chiedono normative, Federturismo propone corridoi di confine. Milano si reinventa per il turismo di pr… - manduriaoggi : #Attualità - #MANDURIA - Francesca Daversa, manduriana trapiantata a Milano, lancia il suo ultimo lavoro musicale… - ilperiodo : Elite Catering lancia a Milano il negozio online: -

Ultime Notizie dalla rete : Milano lancia MANDURIA - Francesca Daversa, manduriana trapiantata a Milano, lancia il suo ultimo lavoro musicale ManduriaOggi Fase 2, Milano: Atm lancia indagine su abitudini di mobilità

Milano, 5 mag. (askanews) - Il giorno dopo l'avvio della Fase 2, Atm ha inviato via mail un questionario agli utenti per raccogliere informazioni sulle abitudini di mobilità. "Ti chiediamo solo 5 minu ...

Il MAMbo si reinventa e dà vita al Nuovo Forno del Pane, centro di produzione delle arti a Bologna

Presto sarà indetto un bando, rivolto a tutti i domiciliati a Bologna. Gli artisti selezionati potranno lavorare negli spazi offerti dal MAMbo fino alla fine dell’anno. La risposta concreta del sistem ...

Milano, 5 mag. (askanews) - Il giorno dopo l'avvio della Fase 2, Atm ha inviato via mail un questionario agli utenti per raccogliere informazioni sulle abitudini di mobilità. "Ti chiediamo solo 5 minu ...Presto sarà indetto un bando, rivolto a tutti i domiciliati a Bologna. Gli artisti selezionati potranno lavorare negli spazi offerti dal MAMbo fino alla fine dell’anno. La risposta concreta del sistem ...