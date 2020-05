Il Nizza non riscatta Ounas che torna al Napoli (Di martedì 5 maggio 2020) Il Nizza annuncia ufficialmente che non riscatterà Adam Ounas, il franco-algerino quindi rientra a Napoli a rinfoltire la già folta rosa degli azzurri che adesso dovranno piazzarlo sul mercato. A meno di non tenerlo, ipotesi poco probabile. L’#OGCNice ne lèvera pas l’option d’achat pour Adam Ounas, également prêté cette saison. Bonne chance pour la suite Adam !https://t.co/PV3PEfURIs — OGC Nice (@ogcnice) May 5, 2020 Ecco cosa scrive il Nizza Come per Riza Durmisi et Moussa Wagué, il Nizza non attiverà l’opzione d’acquisto per Adam Ounas. A 23 anni, il campione d’Africa 2019 torna a Napoli. 16 presenze in campionato e 3 in Coppa, l’algerino ha all’attivo quattro assist e quattro gol di cui uno bellissimo al Lione negli ottavi di finale di Coppa di ... Leggi su ilnapolista UFFICIALE - Il Nizza molla Ounas : non eserciterà opzione d'acquisto - tornerà al Napoli

