Formula 1 - Il limite di spesa per il 2021 si abbassa ancora (Di martedì 5 maggio 2020) Per resistere allo tsunami economico provocato dalla pandemia di covid-19, la Formula 1 è sempre più vicina a ridurre ulteriormente il limite di spesa stagionale per il 2021. Lo ha affermato Ross Brawn, anticipando a grandi linee le novità che saranno rese note nel dettaglio nei prossimi giorni.limite di 145 milioni allanno. Dopo una dura contrattazione tra le parti, nel giugno del 2019 era stato raggiunto un accordo storico, con i team che hanno accettato allunanimità di introdurre il budget cap, fissato per 175 milioni di euro. Adesso, alla luce della crisi economica mondiale, generata dallemergenza coronavirus, questo limite di spesa si abbasserà di ulteriori 30 milioni di dollari, scendendo così a quota 145. Ross Brawn, managing director della Formula 1, ha spiegato: Il messaggio è chiaro. Dobbiamo ridurre i costi adesso e capire, per ... Leggi su quattroruote (Di martedì 5 maggio 2020) Per resistere allo tsunami economico provocato dalla pandemia di covid-19, la1 è sempre più vicina a ridurre ulteriormente ildistagionale per il. Lo ha affermato Ross Brawn, anticipando a grandi linee le novità che saranno rese note nel dettaglio nei prossimi giorni.di 145 milioni allanno. Dopo una dura contrattazione tra le parti, nel giugno del 2019 era stato raggiunto un accordo storico, con i team che hanno accettato allunanimità di introdurre il budget cap, fissato per 175 milioni di euro. Adesso, alla luce della crisi economica mondiale, generata dallemergenza coronavirus, questodisi abbasserà di ulteriori 30 milioni di dollari, scendendo così a quota 145. Ross Brawn, managing director della1, ha spiegato: Il messaggio è chiaro. Dobbiamo ridurre i costi adesso e capire, per ...

dinoadduci : Formula 1 - Il limite di spesa per il 2021 si abbassa ancora - e1020303010 : @PaoloMancini30 @antorendina Ma se neanche ci stanno le F1 su iRacing, metá delle vetture che guidano di solito nea… - folucar : RT @GenCar5: Mi ha gentilmente risposto il capo dei vigili urbani. Ha sostenuto che non sia possibile, ma con una formula dubitativa per la… - GenCar5 : Mi ha gentilmente risposto il capo dei vigili urbani. Ha sostenuto che non sia possibile, ma con una formula dubita… - filippo898 : RT @SkySportF1: ?? Vittoria di @LewisHamilton ?? Duello al limite con @Max33Verstappen ? -