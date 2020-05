De Benedetti fonda il suo Domani e assume subito il tesoriere Pd (Di martedì 5 maggio 2020) Paolo Bracalini L'Ingegnere registra la società, Stefano Feltri direttore del nuovo giornale. Zanda si dimette ma resta senatore Prende forma il nuovo giornale di Carlo De Benedetti. L'ex editore di Repubblica non ha digerito il passaggio della sua ex creatura nelle mani di Elkann e nel giro di pochi giorni ha messo in campo un muovo progetto che punta a prendersi i lettori di sinistra «traditi» dallo «snaturamento» (così secondo De Bendetti) di Repubblica portata «più a destra» (sempre a parere di Cdb) dalla nuova proprietà. Il nome per il quotidiano di De Benedetti è Domani, il direttore sarà Stefano Feltri e non Lucia Annunziata come risultava dalle prime indiscrezioni. Feltri, classe 1984, già vicedirettore del Fatto, dall'anno scorso dirige ProMarket.org, la rivista web dello Stigler ... Leggi su ilgiornale De Benedetti torna in pista e fonda il suo nuovo giornale “Domani”. Con l’ex tesoriere Pd

Il blitz di De Benedetti. Fonda "Domani" contro "Repubblica"

NicolaMorra63 : Per l'ingegnere #DeBenedetti deve esser molto difficile accettare di esser senza giornale. E così, dopo… - fattoquotidiano : Carlo De Benedetti fonda Domani, nuovo giornale concorrente di Repubblica. Alla sua scomparsa andrà a una fondazione - Open_gol : Il quotidiano sarà diretto da un giovane – non si sa di più per ora – e farà concorrenza, manco a dirlo, a Repubbli… - TerryEmpyre : RT @SecolodItalia1: De Benedetti torna in pista e fonda il suo nuovo giornale “Domani”. Con l’ex tesoriere Pd - ChiarloneMaura : RT @Dio: De Benedetti fonda un nuovo giornale per fare concorrenza a Repubblica. Purtroppo non si chiama Monarchia. -