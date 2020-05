Barbara D’Urso non sta bene e confessa | “La cosa mi ha devastata”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 5 maggio 2020)D’Urso non stae fa una triste confessione: “Lami ha devastata” In televisione la vediamo sempre energetica, piena di grinta, solare, sorridente e con grande voglia di fare:D’Urso non sta. È questa, purtroppo, la realtà. La conduttrice ha imparato a indossare una corazza e non far trapelare problemi o stati d’animo. A SorrisiD’Urso ha dichiarato: “Lache mi ha devastata di più è il non poter vedere i miei figli. Uno sta a Roma e vabbè, è lontano. L’altro però è a qualche isolato da casa mia e non ci vediamo da due mesi”. Per questo motivoD’Urso si è commossa durante gli auguri di Pasqua perchè il suo primo pensiero è andato a loro: “Ho avuto la fortuna di poter lavorare tanto e di vivere ...