Vuoi più bene a mamma o a papà? Il caso Bonafede Di Matteo piomba nei 5 stelle

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Nino Diconferma e non modifica, ma Alfonsonon ci sta e continua difendersi: “Io condizionato dai boss sulla nomina di Di? E’ un’ipotesi infamante e assurda”. Le polemiche intorno alle dichiarazioni del pm antimafia alla trasmissione “Non è l’Arena” (“Ero stato convocato dache mi aveva proposta il Dap, ma dopo 48 ore il ministro c’ha ripensato”) non si placano e spaccano i cinque. Ecco allora la novità che si registra all’interno di un Movimento dove si scorge chi gongola davanti ai problemi del loro capo delegazione nel governo, Alfonso. Prende forma una sorta di fronda interna che esige spiegazione dal Guardasigilli dopo le dichiarazioni al veleno di Nino Di. Non un magistrato qualunque, ma un simbolo dell’idea di giustizia dei 5, un ...