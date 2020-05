Tomaso Trussardi difende la moglie | Paura per le minacce a Michelle Hunziker

(Di lunedì 4 maggio 2020)interviene sul “caso Botteri” ela, raccontando la suaper ledi morte ricevute. Nonostante il tentativo di chiarire il malinteso legato al servizio di Striscia La Notizia sugli outfit fotocopia di Giovanna Botteri, la tempesta non si placa per. La bufera che l’ha travolta è stata … L'articololaper leproviene da www.meteoweek.com.

Noovyis : (“Minacce di morte…”. Michelle Hunziker, l’orrore dopo il ‘fattaccio’’. Tomaso Trussardi cede e rompe il silenzio)… - zazoomnews : Tomaso Trussardi difende Michelle Hunziker- Caso Botteri ricevute minacce di morte - #Tomaso #Trussardi #difende… - bnotizie : Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker: `Michelle minacciata di morte` - simonabastiani : Michelle Hunziker minacciata di morte. A renderlo noto è il marito Tomaso Trussardi - Italia_Notizie : Caso Botteri, la Hunziker minacciata di morte. Interviene Tomaso Trussardi -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Trussardi

Nonostante il tentativo di chiarire il malinteso legato al servizio di Striscia La Notizia sugli outfit fotocopia di Giovanna Botteri, la tempesta non si placa per Michelle Hunziker. La bufera che l’h ...Non sono momenti facili quelli che in queste ultime ore sta attraversando Michelle Hunziker che, grazie ad un servizio mandato in onda a Striscia la Notizia sul look della giornalista Giovanna Botteri ...