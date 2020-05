Svezia, da “minaccia” a esempio per l’Oms (Di lunedì 4 maggio 2020) Aveva suscitato scalpore sin dall’inizio la decisione presa dal governo della Svezia di non intervenire in modo radicale nel contenimento del Covid-19, differentemente dagli altri Paesi europei. Ancora adesso, girando per il centro di Stoccolma, vedere gruppi di persone che dialogano seduti ai tavolini dei bar è un’immagine discordante rispetto a quanto cade nel resto d’Europa, dove la popolazione è confinata all’interno delle proprie abitazioni. Tuttavia, come in tutte le cose quando non si ascoltano i consigli degli esperti, i nodi stanno venendo al pettine, con il paese che si scopre in questo modo maglia nera della Scandinavia per i decessi legati al coronavirus, con un tasso sei volte superiore a quello delle vicine Norvegia e Finlandia. I contagi crescono, ma il governo rimane immobile Nonostante Stoccolma si sia rivelata la capitale nordica ... Leggi su it.insideover (Di lunedì 4 maggio 2020) Aveva suscitato scalpore sin dall’inizio la decisione presa dal governo delladi non intervenire in modo radicale nel contenimento del Covid-19, differentemente dagli altri Paesi europei. Ancora adesso, girando per il centro di Stoccolma, vedere gruppi di persone che dialogano seduti ai tavolini dei bar è un’immagine discordante rispetto a quanto cade nel resto d’Europa, dove la popolazione è confinata all’interno delle proprie abitazioni. Tuttavia, come in tutte le cose quando non si ascoltano i consigli degli esperti, i nodi stanno venendo al pettine, con il paese che si scopre in questo modo maglia nera della Scandinavia per i decessi legati al coronavirus, con un tasso sei volte superiore a quello delle vicine Norvegia e Finlandia. I contagi crescono, ma il governo rimane immobile Nonostante Stoccolma si sia rivelata la capitale nordica ...

AndreaBonturi : RT @claudiomontar: Italia 41° paese per la libertà di stampa #giornatalibertainformazione Così il #COVID__19 minaccia anche la libertà d… - Andrea07676623 : RT @claudiomontar: Italia 41° paese per la libertà di stampa #giornatalibertainformazione Così il #COVID__19 minaccia anche la libertà d… - crlggg : RT @claudiomontar: Italia 41° paese per la libertà di stampa #giornatalibertainformazione Così il #COVID__19 minaccia anche la libertà d… - Paroledipaola : RT @claudiomontar: Italia 41° paese per la libertà di stampa #giornatalibertainformazione Così il #COVID__19 minaccia anche la libertà d… - DanieleF76 : RT @claudiomontar: Italia 41° paese per la libertà di stampa #giornatalibertainformazione Così il #COVID__19 minaccia anche la libertà d… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia “minaccia”