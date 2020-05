Regolarizzazione migranti, forse è la volta buona (Di lunedì 4 maggio 2020) Alla stipula del contratto, il datore di lavoro pagherà un contributo forfettario per il rilascio del permesso di soggiorno al migrante. Dovrebbe essere questo – lo stesso usato nel 2012, ultimo provvedimento del tipo in Italia – lo strumento scelto dal governo per regolarizzare i lavoratori migranti. Non solo nell’agricoltura – i braccianti irregolari sono stimati in 140-160 mila – , ma allargando la modalità anche per colf e badanti, categorie finora escluse da ogni ammortizzatore sociale, per giungere ad … Continua L'articolo Regolarizzazione migranti, forse è la volta buona proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Migranti - Lamorgese apre a regolarizzazione ma non per tutti

Regolarizzazione migranti - Bonino a TPI : “Non solo braccianti - si pensi anche a colf e badanti”

Regolarizzazione dei migranti - la bozza del decreto (Di lunedì 4 maggio 2020) Alla stipula del contratto, il datore di lavoro pagherà un contributo forfettario per il rilascio del permesso di soggiorno al migrante. Dovrebbe essere questo – lo stesso usato nel 2012, ultimo provvedimento del tipo in Italia – lo strumento scelto dal governo per regolarizzare i lavoratori. Non solo nell’agricoltura – i braccianti irregolari sono stimati in 140-160 mila – , ma allargando la modalità anche per colf e badanti, categorie finora escluse da ogni ammortizzatore sociale, per giungere ad … Continua L'articoloè laproviene da il manifesto.

TeresaBellanova : Leggo con orgoglio le parole di @Pontifex_it, che sostiene l'importante battaglia per la regolarizzazione dei migra… - rob_milano : RT @Pupi18054216: Per farvi capire la macchina del consenso: dopo che la collega ispirata ha diffuso un appello sulla regolarizzazione dei… - festinalente3 : RT @Pupi18054216: Per farvi capire la macchina del consenso: dopo che la collega ispirata ha diffuso un appello sulla regolarizzazione dei… - Pupi18054216 : Per farvi capire la macchina del consenso: dopo che la collega ispirata ha diffuso un appello sulla regolarizzazion… - mussolo82 : Sottolineo che la regolarizzazione avrebbe solo benefici: è a costo zero per lo stato, anzi farebbe risparmiare cen… -