Nina Moric e Luigi Favoloso: Nuove Gravi Accuse in Diretta a Live Non è la D’Urso! (Di lunedì 4 maggio 2020) Nina Moric e Luigi Favoloso: nel salotto di Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso, la modella croata porta Nuove prove e Nuove Accuse contro l’imprenditore, che prova a difendersi pubblicando screenshot sui social. Ecco tutti i dettagli! Luigi Favoloso era finito pochi mesi fa nell’occhio del ciclone del gossip (e non solo) per via della sua scomparsa. In alcuni momenti si era addirittura temuto il peggio per la sua sorte, ma Luigi Mario si era soltanto recato all’estero dopo un litigio fortissimo con Nina Moric. A Live – Non è la D’Urso, la modella croata è tornata a raccontare la sua verità. Nina Moric accusa Luigi Favoloso: lui ricatta Elena Morali! Nella trasmissione di Barbara D’Urso, Nina Moric è tornata a parlare delle Gravi Accuse di violenza che hanno coinvolto Luigi Favoloso. La modella ... Leggi su gossipnews.tv Le informazioni distorte (e pericolose) di Nina Moric per le donne vittime di maltrattamenti

Live non è la D'Urso - Nina Moric : "Elena Morali mi ha detto di essere ricattata con video porno da Luigi Mario Favoloso"

