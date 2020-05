Monte Carnevale | cittadini si rivolgono a Consiglio Stato

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – “L’individuazione dicome nuova discarica di servizio di Roma e’ tutt’altro che una faccenda chiusa. Iintendono impedire che venga costruita una discarica in un luogo idrogeologicamente inidoneo, vicino ad una area protetta, e alle abitazioni dei. Ebbene, iin data 04 maggio 2020, hanno proposto due nuove azioni. Con la prima azione ihanno chiesto aldidi ottenere la sospensione della autorizzazione ad edificare la discarica (che era stata concessa e poi revocata dal Tar Lazio).” “Sempre il 4 maggio 2020, gli stessihanno chiesto al Tar Lazio la sospensione immediata del parere di compatibilita’ ambientale, affinche’ nel tempo necessario per la decisione deldi, il sito venga comunque preservato: non e’ stata concessa ...

