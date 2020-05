La fase 2 di Federica Pellegrini: "Come una bambina", torna in vasca dopo sei settimane (Di lunedì 4 maggio 2020) E venne il giorno della fase 2 anche per gli sportivi. Da oggi sono permessi gli allenamenti individuali nei centri sportivi, e così Federica Pellegrini ne ha subito approfittato per tornare in piscina. “dopo sei settimane, Come una bambina”: così si è sentita la campionessa italiana di nuovo, che sui social ha pubblicato un video che la ritrae sul blocco di partenza. Fuori campo si sente la voce del tecnico che le dà le indicazioni: un bel ritorno alla normalità dopo un lungo periodo di isolamento forzato. Al Centro federale di Verona la Pellegrini è quindi tornata in vasca: qui inizia il percorso che porterà alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate all'estate del 2021. Leggi su liberoquotidiano Mattino 5 - Federica Panicucci torna in studio : "Siamo pronti per la fase due" (video)

