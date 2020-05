In Egitto un giovane regista è l’ultima vittima del regime (Di lunedì 4 maggio 2020) Per colpa di un videoclip Shadi Habash è morto, il 2 maggio, a soli 24 anni nella prigione di massima sicurezza di Tora, al Cairo, per cause ancora ignote. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 4 maggio 2020) Per colpa di un videoclip Shadi Habash è morto, il 2 maggio, a soli 24 anni nella prigione di massima sicurezza di Tora, al Cairo, per cause ancora ignote. Leggi

UnitaNews : Un altro giovane morto in prigione, stavolta per un video! - - franceschianita : “Ninetta mia crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio”. Oggi serve stare in silenzio, perché un giovane è… - pleporace : Anche se pensiamo tutti a #FaseDue non dimentichiamo che è morto in carcere in Egitto il giovane regista di un vid… - MomiCurzi : #ShadyHabash lasciato morire nel carcere di Tora, al #Cairo, eppure doveva essere libero da due mesi. Le ipotesi su… - alvarodealvari1 : @babifar22 Sono più incazzato che mai, @Twitter mi ha bloccato perché ho fatto vedere la foto del dittatore dell'Eg… -