(Di lunedì 4 maggio 2020) Questa lettera aperta nasce dallo scambio di professionisti di diversa estrazione che negli anni hanno assiduamente interagito per lavoro con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresentando punti di vista diversi e divergenti. Con queste riflessioni, vogliamo bilanciare la campagna denigratoria in corso contro l’agenzia, proponendo una prospettiva basata su fatti e sulla nostra esperienza comune.La pandemia Covid-19 ha portatoribalta – nel peggiore dei modi possibili, purtroppo – due verità nascoste ai più. Innanzitutto, ci ha ricordato fino a che punto lasia un tema di estrema rilevanza nella gestione democratica di un paese, dato il legame intrinseco che sottende fra lo Stato e i suoi i cittadini, la risorsa più importante di qualunque società.Inoltre, ha disvelato le complessità che si muovono ...

anto_gaudioso : Oggi con alcuni amici abbiamo pubblicato su ?@HuffPostItalia? una lettera in cui raccontiamo perché il “il multilat… - Laura48673787 : RT @HuffPostItalia: Il multilateralismo fa bene alla salute - NCLetterario : RT @HuffPostItalia: Il multilateralismo fa bene alla salute - HuffPostItalia : Il multilateralismo fa bene alla salute - PaucaPalea : @Peter_Italy Cina proclama multilateralismo, ma attua colonialismo. V. porto del Pireo: assunti quasi solo cinesi (… -

Ultime Notizie dalla rete : multilateralismo bene

L'HuffPost

Questa lettera aperta nasce dallo scambio di professionisti di diversa estrazione che negli anni hanno assiduamente interagito per lavoro con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresentando pun ...Papa Bergoglio non abbocca. Non gli sono piaciuti gli improvvisi slanci di fervore religioso che alcuni politici hanno esibito invocando “messa subito” per obiettivi che nulla hanno a che fare con la ...