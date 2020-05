Il Covid-19 continua a uccidere nel Palermitano, muore una donna di Marineo (Di martedì 5 maggio 2020) Il Covid19 nonostante l’avvio della fase 2 continua a mietere vittime anche in Sicilia. Un’altra paziente della Rsa di Villafrati è morta al Covid-hospital di Partinico. Si tratta di una signora di 78 anni morta a causa delle complicazioni respiratorie legate all’infezione del Coronavirus. La donna era originaria di Marineo e la triste notizia è stata data dal sindaco del Comune in provincia di Palermo. A Marineo sono in tutto 5 le vittime legate a Coronavirus. Il sindaco del comune Francesco Ribaudo ha fatto sapere che la signora era stata ricoverata all’ospedale Covid di Partinico il 20 marzo. La donna si trovava alla Rsa di Villafrati Villa delle Palme in cui è scoppiato uno dei focolai in Sicilia. Il comune era stato dichiarato anche zona rossa. E’ la quindicesima vittima del focolaio scoppiato nelle struttura per anziani. Nella ... Leggi su direttasicilia Il Covid-19 continua a uccidere nel Palermitano - muore una donna di Marineo

