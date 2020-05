Giovanna Botteri, Striscia la notizia tira in ballo Fazio e la Littizzetto (Di lunedì 4 maggio 2020) Continua a tenere banco il caso del servizio di Striscia la notizia sulla giornalista Giovanna Botteri, che molti hanno interpretato come un episodio di body shaming per i commenti sul suo look. Un filmato che ha fatto storcere il naso agli utenti dei social, i quali se la sono presa in particolare con la conduttrice Michelle Hunziker. La corrispondente dalla Cina ha risposto con una lettera in cui sottolinea di lavorare tutto il giorno e non badare troppo all’aspetto fisico, quanto a ciò che racconta ai telespettatori. La showgirl svizzera, dal canto suo, ha rimandato al mittente le accuse dicendo che è stata montata una fake news sul nulla, perché il servizio era a favore della Botteri e non contro. Le polemiche non si sono fermate qui. Sui social il tg satirico di Antonio Ricci ha chiesto conto delle parole usate da Luciana ... Leggi su tpi Giovanna Botteri a Fazio "Ho messo giacca per te"/ Video - risposta alle polemiche

Che Tempo che fa - Giovanna Botteri a Fazio : “Ho messo la giacca per te”. Il conduttore : “Sei elegante anche quando il chroma key ti fa i capelli verdi”

MonicaCirinna : Riusciremo mai ad ascoltare quello che una donna ha da dire, senza fare caso al suo aspetto fisico o peggio ancora… - eziomauro : Giovanna Botteri, body shaming in tv: 'Modelli stupidi e anacronistici che non hanno più ragione di… - repubblica : Giovanna Botteri, body shaming anche in tv: 'Modelli stupidi e anacronistici che non hanno più ragione di esistere'… - CapCaporali : @m_hunziker Spero che Giovanna Botteri NON LE RISPONDA AFFATTO!!!!! - BeyoncedeiPover : RT @il_burocrate: Michelle Hunziker minacciata di morte per il servizio su Giovanna Botteri. Ecco che la stupidità travalica i confini del… -