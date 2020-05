Fase 2, il viceministro Sileri ci riprova: “Per me un vero amico è come un familiare” (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag – Avere amici è sempre buona cosa, su di loro si può contare soprattutto nei momenti difficili come questi. E’ importante però che siano “veri”, altrimenti qualcuno potrebbe accusarvi di diffondere fake friends. Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha oggi ribadito il suo punto di vista a riguardo: “Il vero amico per me è come un familiare”. Nessuna rettifica dunque rispetto a quanto Sileri stesso aveva affermato cinque giorni tentando di fornire delucidazioni a chi (praticamente tutti gli italiani) non riuscivano a capire cosa intendesse il premier Conte per “congiunti” da poter riabbracciare a partire dal 4 maggio. Surreali spiegazioni “Andare anche a casa di un amico dal 4 maggio? Sì, se è un amico vero, se non è una scusa”, aveva infatti ... Leggi su ilprimatonazionale Fase 2 - il viceministro della Salute : i congiunti possono essere “amici veri”

