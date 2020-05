E’ stata Antonella Clerici a far sposare Carlo Conti, la confessione a Vieni da me (Di lunedì 4 maggio 2020) A Vieni da me Carlo Conti primo ospite della prima puntata del dopo lockdown e Caterina Balivo lo sommerge di domande passando dal lavoro alla vita privata, consapevole che il collega è sempre disponibile. Infatti, tra un racconto e l’altro ha confessato che deve ad Antonella Clerici se ha sposato Francesca Vaccaro. Un matrimonio che procede a gonfie vele, Carlo e Francesca sono genitori di Matteo e dal momento del sì non c’è mai stato alcun ripensamento. In passato invece Conti sembra sia stato un po’ “monello” con la sua fidanzata. Tra alti e bassi, anzi tra vari tira e molla, alla fine Carlo le chiese di sposarlo ma è stata l’amica Antonella Clerici a spingerlo, a dargli coraggio, a fargli capire che la Vaccaro era la donna giusta per lui. “Ora basta devi smetterla di fare lo scemo, fai il serio e le porti ... Leggi su ultimenotizieflash Carlo Conti a Vieni da me rivela : “Antonella Clerici è stata determinate”

Enrica Bonaccorti attacca Antonella Elia/ "È stata aggressiva e violenta al GF VIP ma..."

Antonella Clerici devastata : “Morto il mio caro amico - non ho potuto dirgli addio” (Di lunedì 4 maggio 2020) Ada meprimo ospite della prima puntata del dopo lockdown e Caterina Balivo lo sommerge di domande passando dal lavoro alla vita privata, consapevole che il collega è sempre disponibile. Infatti, tra un racconto e l’altro ha confessato che deve adse ha sposato Francesca Vaccaro. Un matrimonio che procede a gonfie vele,e Francesca sono genitori di Matteo e dal momento del sì non c’è mai stato alcun ripensamento. In passato invecesembra sia stato un po’ “monello” con la sua fidanzata. Tra alti e bassi, anzi tra vari tira e molla, alla finele chiese di sposarlo ma èl’amicaa spingerlo, a dargli coraggio, a fargli capire che la Vaccaro era la donna giusta per lui. “Ora basta devi smetterla di fare lo scemo, fai il serio e le porti ...

zazoomnews : Carlo Conti a Vieni da me rivela: “Antonella Clerici è stata determinate” - #Carlo #Conti #Vieni #rivela: - ohmoonriver : La cosa migliore è che Antonella è appena stata investita da un'auto ma Patty corre dalla mamma che è stata spinta… - evakslove_ : Ma poi Antonella è stata investita e non c'è manco una goccia di sangue a terra - mauriziocresce6 : @antonellatonon1 Buongiorno Antonella, hai ragione, ma io parlo di questa ripartenza, che secondo me è la fase più… - LokiLuk : @mu_antonella @MarcoRincione La reazione della risata è sbagliata, se non ridere per quanto la persona sia stata id… -