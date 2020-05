Dialogo tra Catarella | i carabinieri e Galluzzo sul fratacchione

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 maggio 2020) Eri finalminta arrivata il 4 di maja e Catarelli – che stava di festi – potiva per la primera vota iri a truvari un sui affecta stabilia. Datosi che nun eri maritata e nimmino haviva chiù patri, matra, frata ed affina addicisi di andarisi a truvari a Galluzza che eri chilla con cui haviva chiù cunfidentia. Prisi il muturina e si ricai virso cuntrada Pintacude aindovi abitava cu la su familia Galluzza, ma prima di vutari per la trazzera fui firmata dai carabinera. “Boni jurnata, mi favuriscia libritta e patinta?”. Catarelli: “Ecce il libritta e chesta fusse la patinta”. Carabinera: “Ma io l’havia già vista da qualichi partia: che misteri facia?”. C: “Io puliziotta sugno”. Car: “E indovi prista servitia?”. C: “Al Cummissariata di Vigati”. Car: “Ah, lei fatica cu ...