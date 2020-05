Da velina di Striscia all’oblio, la nuova Cristina Quaranta è sempre super: ecco la ritroviamo oggi e cosa fa per vivere (Di lunedì 4 maggio 2020) Da Striscia la Notizia, fino ai programmi più importanti delle reti mediaset. Poi una lenta discesa e Cristina Quaranta ha cambiato vita, reinventandosi in diversi lavori: è stata ufficio stampa, agente immobiliare, mentre oggi gestisce un negozio di tendaggi con un amico. Della tv non ha particolare nostalgia in quanto, come lei stessa si è definita, era un “pesce fuor d’acqua”, poco incline alla diplomazia e sempre pronta a dire ciò che pensava senza peli sulla lingua. Di questo e molto altro, come le scuse che le hanno recapitato Simona Ventura ed Elena Santarelli dopo L’Isola dei Famosi 3 (reality a cui partecipò nel 2005), ha parlato di recente con Dagospia.“La persona con cui ho lavorato e che mi è rimasta più nel cuore è stato il grande Maurizio Mosca che purtroppo non c’è ... Leggi su caffeinamagazine Bianca Guaccero : “Provino per Striscia a 14 anni con Ilary Blasi” - nessuna delle due diventò velina

Striscia la Notizia - la velina Shaila Gatta la combina grossa nei camerini : il ballo in shorts diventa virale [VIDEO]

Cosa è successo a Maddalena Corvaglia? L’ex velina di Striscia la Notizia sottosopra in tutti i sensi [FOTO] (Di lunedì 4 maggio 2020) Dala Notizia, fino ai programmi più importanti delle reti mediaset. Poi una lenta discesa eha cambiato vita, reinventandosi in diversi lavori: è stata ufficio stampa, agente immobiliare, mentre oggi gestisce un negozio di tendaggi con un amico. Della tv non ha particolare nostalgia in quanto, come lei stessa si è definita, era un “pesce fuor d’acqua”, poco incline alla diplomazia epronta a dire ciò che pensava senza peli sulla lingua. Di questo e molto altro, come le scuse che le hanno recapitato Simona Ventura ed Elena Santarelli dopo L’Isola dei Famosi 3 (reality a cui partecipò nel 2005), ha parlato di recente con Dagospia.“La persona con cui ho lavorato e che mi è rimasta più nel cuore è stato il grande Maurizio Mosca che purtroppo non c’è ...

cmimm : RT @cmimm: @PoliticaPerJedi @KastaPaolo Giusto tirare dritto e non pretendere di convincere gli altri. Però se qualcuno (come striscia la n… - cmimm : @PoliticaPerJedi @KastaPaolo Giusto tirare dritto e non pretendere di convincere gli altri. Però se qualcuno (come… - IoNonLoSo09 : RT @greg0_rio: @Samuele40730679 @m_hunziker @Striscia No grazie in Svizzera non la vogliamo ?? anche perché qui il mestiere della valletta /… - IaraHeide : CAPELLI E IDENTITÀ Avere i capelli ricci, afro, gonfi è diventato quasi di moda... la velina di Striscia la notizia… - saggerisate : @AnnaOrr15 @Samuele40730679 @m_hunziker @Striscia No perché fa la giornalista non la velina. Ricordati che a Medias… -

Ultime Notizie dalla rete : velina Striscia Striscia la Notizia, la velina Shaila Gatta la combina grossa nei camerini: il ballo in shorts diventa virale [VIDEO] Kontrokultura Giovanna Botteri e la tragedia di un popolo che non distingue le veline dalle giornaliste

Il caso della corrispondente Rai di Pechino presa in giro sui social, gli insulti diventati materia di un servizio su Striscia. Perché nel 2020 una donna non è ancora libera di presentarsi in tv come ...

La mentalità retrograda sulle donne è ancora tra noi: il caso Giovanna Botteri lo dimostra

Sono tanti i luoghi comuni con cui deve convivere una donna, lasciti della mentalità retrograda di un passato non lontano ma anche di un presente in cui c’è ancora chi la vorrebbe subalterna al maschi ...

Il caso della corrispondente Rai di Pechino presa in giro sui social, gli insulti diventati materia di un servizio su Striscia. Perché nel 2020 una donna non è ancora libera di presentarsi in tv come ...Sono tanti i luoghi comuni con cui deve convivere una donna, lasciti della mentalità retrograda di un passato non lontano ma anche di un presente in cui c’è ancora chi la vorrebbe subalterna al maschi ...