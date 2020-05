Carceri: ‘Di Matteo? Zio Carmè, questi sono pazzi’, le intercettazioni in 41 bis al Dap (3) (Di lunedì 4 maggio 2020) (Adnkronos) – Un altro fatto grave che accadde proprio nei giorni ‘caldi’ del giugno 2018 fu la richiesta di un gruppo di detenuti, 57 in tutto, tutti al 41 bis, cioè al carcere duro, di incontrare il Presidente del Tribunale di sorveglianza. Un fatto alquanto inedito. Volevano lamentare proprio l’eventuale nomina di Di Matteo al Dap? Non si sa, perché il Gom, come si apprende, non partecipò all’incontro che si tenne tra il magistrato e una ‘delegazione’ di detenuti.Intanto, nel frattempo, la nomina è saltata. E al posto di Di Matteo venne chiamato a dirigere il Dap Basentini. Che domenica si è dimesso. Poche ore dopo la nomina del suo successore, Dino Petralia. L'articolo Carceri: ‘Di Matteo? Zio Carmè, questi sono pazzi’, le intercettazioni in 41 bis al Dap (3) sembra essere il primo ... Leggi su calcioweb.eu Carceri : ‘Di Matteo? Zio Carmè - questi sono pazzi’ - le intercettazioni in 41 bis al Dap

Carceri : ‘Di Matteo? Zio Carmè - questi sono pazzi’ - le intercettazioni in 41 bis al Dap (2) (Di lunedì 4 maggio 2020) (Adnkronos) – Un altro fatto grave che accadde proprio nei giorni ‘caldi’ del giugno 2018 fu la richiesta di un gruppo di detenuti, 57 in tutto, tutti al 41 bis, cioè al carcere duro, di incontrare il Presidente del Tribunale di sorveglianza. Un fatto alquanto inedito. Volevano lamentare proprio l’eventuale nomina di Dial Dap? Non si sa, perché il Gom, come si apprende, non partecipò all’incontro che si tenne tra il magistrato e una ‘delegazione’ di detenuti.Intanto, nel frattempo, la nomina è saltata. E al posto di Divenne chiamato a dirigere il Dap Basentini. Che domenica si è dimesso. Poche ore dopo la nomina del suo successore, Dino Petralia. L'articolo: ‘Di? Zio Carmè,pazzi’, lein 41 bis al Dap (3) sembra essere il primo ...

Agenzia_Ansa : #Carceri, sarà il procuratore generale di Reggio Calabria Dino Petralia il nuovo capo del Dipartimento dell'amminis… - ItaliaViva : #IVlive Mattino del #4maggio condotto da @marcodimaio: al centro l'avvio della #Fase2 con il senatore Eugenio… - matteosalvinimi : Le dimissioni del direttore del Dap Francesco Basentini non bastano a cancellare quanto successo in poche settimane… - hollygo666 : @RadioSavana Un fatto gravissimo. Da non dimenticare anche le rivolte nelle carceri. Per non smentirsi e come arma… - BigoniSergio : RT @Saverio1234S: @borghi_claudio @ManuPerra56 L'ITALIA E' ALLO SFASCIO!! INVASIONE DI CLANDESTINI DA UN LATO E INVASIONE DI CAMORRISTI MA… -