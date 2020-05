Borse in forte calo. Mef: “Ad aprile il settore statale mostra un fabbisogno di 17,9 miliardi di euro” (Di martedì 5 maggio 2020) Borsa 4 maggio 2020. Indici in forte calo. Lo spread chiude a 234 punti base. MILANO – Borsa 4 maggio 2020. E’ stata una seduta negativa per gli indici con la fase 2 che non è servita a dare una svolta ai mercati che continuano a soffrire la tensione tra Usa e Cina. Per Milano è stata una sessione molto difficile con una perdita di -3,7%. Anche se Piazza Affari non è stata la peggiore con Parigi che ha registrato un -4,24%. Male anche Francoforte (-3,64%) mentre Londra si è ‘salvata’ grazie alle vendite avvenute il primo maggio e per questo ha perso solo il -0,16%. Negli Stati Uniti progresso dello 0,15% per il Nasdaq mentre il Dow Jones nella parte finale della seduta ha recuperato qualcosa ma, nonostante questo, la chiusura è stata negativa (-0,82%). Tokyo e le Piazze cinesi chiuse per festività con Hong Kong ... Leggi su newsmondo Borse - Milano apre in forte calo. Negative tutte le piazze europee per le tensioni Usa-Cina

Borse europee in forte rosso Torna il clima da guerra fredda

Londra - Sydney e Tokyo in forte calo : molte Borse restano chiuse per festività (Di martedì 5 maggio 2020) Borsa 4 maggio 2020. Indici in. Lo spread chiude a 234 punti base. MILANO – Borsa 4 maggio 2020. E’ stata una seduta negativa per gli indici con la fase 2 che non è servita a dare una svolta ai mercati che continuano a soffrire la tensione tra Usa e Cina. Per Milano è stata una sessione molto difficile con una perdita di -3,7%. Anche se Piazza Affari non è stata la peggiore con Parigi che ha registrato un -4,24%. Male anche Franco(-3,64%) mentre Londra si è ‘salvata’ grazie alle vendite avvenute il primo maggio e per questo ha perso solo il -0,16%. Negli Stati Uniti progresso dello 0,15% per il Nasdaq mentre il Dow Jones nella parte finale della seduta ha recuperato qualcosa ma, nonostante questo, la chiusura è stata negativa (-0,82%). Tokyo e le Piazze cinesi chiuse per festività con Hong Kong ...

Agenzia_Ansa : Lunedì nero per le #Borse europee, Milano in forte calo -3,7% Bruciati 195 miliardi. Lo #Spread Btp-Bund chiude in… - fattoquotidiano : Borse, Milano apre in forte calo. Negative tutte le piazze europee per le tensioni Usa-Cina - NewsMondo1 : Borse in forte calo. Mef: “Ad aprile il settore statale mostra un fabbisogno di 17,9 miliardi di euro”… - GiulioTerzi : .@Affaritaliani:Coronavirus, borse europee in forte rosso. Torna il clima da guerra fredda - MichiPor : RT @FocusRisparmio: SCELTI DA NOI #4maggio ?? Inizia la #FaseDue, #Conte: “È l’ora della responsabilità”. #Industria: ottimisti 4 consulen… -