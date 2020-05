Armi sì, respiratori no: nel 2020 oltre 26 miliardi in spese militari per l'Italia (Di lunedì 4 maggio 2020) L’industria bellica non conosce crisi, neanche durante l’emergenza. La produzione Italiana di Armi per guerre che non esistono aumenta ogni anno, mentre cresce l'importazione delle forniture mediche per 7,7 miliardi di euro. Intanto medici e infermieri sono sempre meno e i tagli alla sanità sempre di più Leggi su espresso.repubblica Più debito e un bond per i piccoli risparmiatori. Così Il Tesoro finanzia l'emergenza

"Perché dovrei vaccinarmi contro Covid?" Così la deputata no vax fermata ad Ostia (Di lunedì 4 maggio 2020) L’industria bellica non conosce crisi, neanche durante l’emergenza. La produzionena diper guerre che non esistono aumenta ogni anno, mentre cresce l'importazione delle forniture mediche per 7,7di euro. Intanto medici e infermieri sono sempre meno e i tagli alla sanità sempre di più

IacobellisT : RT @marcomerlino19: @InfoWarsMedia @robertoquaglia @432wps @Eveleenrey @Tiziana0219 @lisargadata @EVDeMat @Zero_Hedge @zerohedgenews @celes… - TommyBrain : RT @marcomerlino19: @InfoWarsMedia @robertoquaglia @432wps @Eveleenrey @Tiziana0219 @lisargadata @EVDeMat @Zero_Hedge @zerohedgenews @celes… - melannas : RT @marcomerlino19: @InfoWarsMedia @robertoquaglia @432wps @Eveleenrey @Tiziana0219 @lisargadata @EVDeMat @Zero_Hedge @zerohedgenews @celes… - Viola_mg : RT @marcomerlino19: @InfoWarsMedia @robertoquaglia @432wps @Eveleenrey @Tiziana0219 @lisargadata @EVDeMat @Zero_Hedge @zerohedgenews @celes… - l_u_s_q : Non so a voi, ma a me le 'evidenti prove' di Mike Pompeo ricordano le 'inconfutabili prove' di George W. Bush (e di… -

Ultime Notizie dalla rete : Armi sì Spaccio e detenzione armi: 25 arresti per associazione a delinquere BaraondaNews 'Ndrangheta, sequestrati beni per circa 1,5 milioni a imprenditore nel reggino

Reggio Calabria - Beni del valore di circa 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Ico, con il coordinamento della ...

Plasmaterapia, primario Pneumologia Mantova contro Burioni: “Lui sta in tv, noi lavoriamo”

L'infusione di plasma iper immune (o super immune) nell'organismo di pazienti gravemente malati di Covid è una cosa molto seria. Lo dice Giuseppe De Donno, il primario di Pneumologia dell'ospedale Car ...

Reggio Calabria - Beni del valore di circa 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Ico, con il coordinamento della ...L'infusione di plasma iper immune (o super immune) nell'organismo di pazienti gravemente malati di Covid è una cosa molto seria. Lo dice Giuseppe De Donno, il primario di Pneumologia dell'ospedale Car ...