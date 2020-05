“Se c’è solo il conducente deve tassativamente essere seduto davanti | dal lato del

Leggi su bufale

(Di domenica 3 maggio 2020) Molti lettori ci segnalano un ritaglio di giornale condiviso di bacheca in bacheca, esilarante in quanto contiene un’ovvietà sul DPCM per il distanziamento sociale in termini di spostamenti su automobile. L’articolo riporta, infatti, che se a bordo di un’auto viaggia soltanto il, taletrovarsidaldel volante. Il ritaglio di giornale non è un’elaborazione grafica: tale pagina esiste e la troviamo sull’edizione di oggi, 3 maggio 2020, del quotidiano Il Secolo XIX. Lo apprendiamo dal sito PareStrano che in questo articolo ha chiarito la vicenda. Il titolo dell’articolo di cui ci sottopongono l’estratto è: “Le 16 regole per muoversi bene in città” ed ha un taglio ironico su più punti. La frase che sta facendo ridere il web ...