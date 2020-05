L’Eredità torna con le nuove puntate | Flavio Insinna fa un annuncio

Leggi su lanostratv

(Di domenica 3 maggio 2020)nell’anteprima de L’Eredità fa un: “Domani sera torneremo” Ultimo appuntamento questa sera, 3 maggio, con i videomessaggi diprima delle puntante in replica de L’Eredità. Con l’inizio della Fase 2 del lockdown, anche il programma si avvia verso un ritorno alla normalità. Da domani, infatti, tornerà in onda con nuovi episodi. Il conduttore sta quindi per mettere fine a una bella abitudine nata in risposta della pandemia, quella di entrare nelle case degli italiani con uno spunto di riflessione o un ringraziamento per i tanti messaggi di ringraziamento degli spettatori. Nell’ultimo videomessaggio ci fa sapere: Domani sera cercheremo dire. Proveremo, rispettando tutte le regole, ci mancherebbe altro, con tantissima prudenza. Cercheremo di far ripartire il nostro gioco. Dunque ...