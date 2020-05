“Chiesi audio Var-Orsato, ma parte su Pjanic sparì”, clamorosa rivelazione dell’ex capo procura su Inter-Juve (Di domenica 3 maggio 2020) clamorosa rivelazione a Il Mattino di Giuseppe Pecoraro, ex capo della procura FIGC sulle polemiche in riferimento al match tra Juventus e Inter del 2018, finito nel mirino per dubbi episodi arbitrali e che probabilmente decise lo scudetto a favore dei bianconeri. “Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito”, è questo il titolo dell’intervista destinata a far discutere. “E’ stata la direzione di Orsato di Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto esposti, sottoscritti, di associazioni, tifosi, organizzazioni sul suo operato e per non sbagliare chiesi ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento”. “Io non credo – prosegue l’ex capo della procura federale come riporta anche TMW – che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all’Aia prima ... Leggi su calcioweb.eu Scandalo Inter-Juve 2018 - l’ex capo Procura FIGC : “Chiesi l’audio Var-Orsato e sparì la parte su Pjanic…” (Di domenica 3 maggio 2020)a Il Mattino di Giuseppe Pecoraro, exdella procura FIGC sulle polemiche in riferimento al match tra Juventus e Inter del 2018, finito nel mirino per dubbi episodi arbitrali e che probabilmente decise lo scudetto a favore dei bianconeri. “Quel file su Inter-Juve diè sparito”, è questo il titolo dell’intervista destinata a far discutere. “E’ stata la direzione didi Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto esposti, sottoscritti, di associazioni, tifosi, organizzazioni sul suo operato e per non sbagliare chiesi ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento”. “Io non credo – prosegue l’exdella procura federale come riporta anche TMW – che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all’Aia prima ...

TuttoMercatoWeb : Ex capo procura Figc su Inter-Juve 2018: 'Chiesi audio Var-Orsato, ma parte su Pjanic sparì' - vfhghvu : RT @NonConoscoVG: Ex capo procura FIGC su #InterJuve 2018: 'Chiesi audio VAR-Orsato, ma la parte su Pjanic sparì e non l'ho mai recuperata'… - Albarien : Incredibile Inter-Juve, ex capo Procura FIGC: 'Chiesi audio Var-Orsato, parte su Pjanic sparì' - NonConoscoVG : Ex capo procura FIGC su #InterJuve 2018: 'Chiesi audio VAR-Orsato, ma la parte su Pjanic sparì e non l'ho mai recup… - OcchioBeppe : RT @tuttonapoli: Scandalo Inter-Juve 2018, parla ex capo Procura FIGC: 'Chiesi l'audio Var-Orsato ed era sparita la parte su Pjanic...' htt… -

Ultime Notizie dalla rete : “Chiesi audio