"Allucinante". Tremonti svela cosa c'è dietro i 36 miliardi del Mes: una truffa politica e mediatica? (Di domenica 3 maggio 2020) Investire i 36 miliardi del Mes nella sanità in 2 anni è semplicemente impossinile. Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi, sintetizza così la questione a Stasera Italia, delineando i contorni di una vera e propria truffa politica e mediatica. "Trentasei miliardi da spendere in investimenti per la sanità in due anni è una cifra che chiunque abbia un'esperienza di governo considera Allucinante", avverte Tremonti. Quello che molti non considerano è come usare e come conteggiare quei soldi: "Un conto è realizzare un ospedale, un costo fisso, ma come li consideriamo i soldi spesi per nuove assunzioni? Secondo punto: quei 36 miliardi vanno resituiti nei successivi 5 anni, quindi non sono a fondo perduto ma sono un prestito. Ora, che un governo come il nostro per quanto serio e credibile ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 maggio 2020) Investire i 36del Mes nella sanità in 2 anni; semplicemente impossinile. Giulio, ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi, sintetizza così la questione a Stasera Italia, delineando i contorni di una vera e propriapolitica e mediatica. "Trentaseida spendere in investimenti per la sanità in due anni; una cifra che chiunque abbia un'esperienza di governo considera", avverte. Quello che molti non considerano; come usare e come conteggiare quei soldi: "Un conto; realizzare un ospedale, un costo fisso, ma come li consideriamo i soldi spesi per nuove assunzioni? Secondo punto: quei 36vanno resituiti nei successivi 5 anni, quindi non sono a fondo perduto ma sono un prestito. Ora, che un governo come il nostro per quanto serio e credibile ...

Noovyis : ('Allucinante'. Tremonti svela cosa c'è dietro i 36 miliardi del Mes: una truffa politica e mediatica?) Playhitmus… - pergola10 : RT @StaseraItalia: '36 miliardi da spendere per la sanità da spendere in due anni è una cifra che chiunque abbia un'esperienza di governo c… - noman79764283 : RT @StaseraItalia: '36 miliardi da spendere per la sanità da spendere in due anni è una cifra che chiunque abbia un'esperienza di governo c… - Giampao62096071 : RT @StaseraItalia: '36 miliardi da spendere per la sanità da spendere in due anni è una cifra che chiunque abbia un'esperienza di governo c… - Matteo16901561 : RT @StaseraItalia: '36 miliardi da spendere per la sanità da spendere in due anni è una cifra che chiunque abbia un'esperienza di governo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Allucinante Tremonti TREMONTI STUZZICA MONTI: 'ITALIA SVENDUTA NEL 2011'/ 'Ora sì agli Eurobond' Il Sussidiario.net Giulio Tremonti a Stasera Italia: "I 36 miliardi del Mes sono un prestito da ridare in 5 anni, una cifra allucinante"

Investire i 36 miliardi del Mes nella sanità in 2 anni è semplicemente impossinile. Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi, sintetizza così la questione a Stasera Italia, de ...

Investire i 36 miliardi del Mes nella sanità in 2 anni è semplicemente impossinile. Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi, sintetizza così la questione a Stasera Italia, de ...