Terremoto di magnitudo 6 7 a Creta | in Grecia

Leggi su tpi

(Di sabato 2 maggio 2020)oggi) 2 maggio 2020:, epicentro Una forte scossa didi6.7 ha colpito oggi – sabato 2 maggio 2020 – la città di, in. Il sisma è stato registrato nelle prime ore del pomeriggio. Secondo le prime informazioni segnalate dall’Ingv, la scossa ha avuto una profondità di circa 10 chilometri. Leggi anche: 1. Tutte le scosse diregistrate oggi in Italia / 2. Se hai avvertito una scossa die vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui / 3. Tutte le scosse in Italia