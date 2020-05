MotoGP | Joan Mir rinnova con Suzuki fino al 2022 | sarà compagno di Alex Rins

Leggi su oasport

(Di sabato 2 maggio 2020) Laha ufficializzato la propria formazione per il Mondialeale ha così fatto tacere qualsiasi voce di mercato: dopo l’annuncio del rinnovo da parte diarrivata lo scorso 19 aprile, oggi è arrivata la conferma che ancheMir proseguirà la propria avventura con la scuderia giapponese per altri due anni. Lo spagnolo ha firmato il contratto in diretta Instagram, sfoggiando il suo miglior sorriso. Il 22enne maiorchino, Campione del Mondo in Moto3 nel 2017, ha esordito innel 2019 proprio in sella alla moto prodotta ad Hamamatsu: il suo miglior risultato è stato il quinto posto in Australia e ha concluso in nona posizione in classifica generale. BREAKING NEWSMir to stay withfor 2021 and! During an ‘Instagram Takeover’, the Mallorcan made the announcement live as fans watched ...