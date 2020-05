Lea Michele conferma la gravidanza: l’attrice mostra il pancione (Di sabato 2 maggio 2020) Lea Michele incinta: la prima foto dell’attrice con il pancione People non sbaglia un colpo: Lea Michele è davvero incinta. Dopo l’indiscrezione riportata dal magazine qualche giorno fa l’attrice lanciata da Glee ha ufficialmente confermato la gravidanza. La 33enne ha postato su Instagram la prima foto col pancione (che potete vedere più in basso). Un … L'articolo Lea Michele conferma la gravidanza: l’attrice mostra il pancione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Lea Michele è incinta/ La star di Glee in attesa del suo primo figlio

Lea Michele è incinta - l’ex star di ‘Glee’ aspetta un figlio dal marito Zandy Reich

