Feltri, nuova polemica con i meridionali. “La ‘Ndrangheta in Calabria? Non è colpa del virus” (Di sabato 2 maggio 2020) Vittorio Feltri, direttore editoriale di “Libero”, non smorza i toni delle sue provocazioni sui meridionali. E dopo aver sollevato un polverone, la settimana scorsa, definendoli “inferiori“, stavolta polemizza con i calabresi. E con la Governatrice Jole Santelli, che aveva denunciato: “Se restiamo fermi arriva la ‘Ndrangheta”. Feltri e la ‘Ndrangheta Il giornalista milanese la fulmina così: “Non si preoccupi: è già arrivata, anzi non se ne è mai andata”. Lo scrive su twitter a proposito dell’ordinanza della Santelli che autorizza in Calabria la riapertura di bar e ristoranti. Ordinanza che ha fatto andare in rotta di collisione con il governo la Regione Calabria. La polemica con i meridionali Vittorio Feltri, rispetto alle accuse di “razzismo”, dopo le sue dichiarazioni sui ... Leggi su secoloditalia Vittorio Feltri - nuova polemica nord/sud : ‘lavorerò come parcheggiatore’

Ultime Notizie dalla rete : Feltri nuova Feltri, nuova polemica con i meridionali. "La 'Ndrangheta in Calabria? Non è colpa del... Il Secolo d'Italia De Magistris ironizza: "Mi manca... De Laurentiis! A Feltri rispondiamo così"

Il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha parlato nel corso di un intervento radiofonico ai microfoni di Marte Sport Live. Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, nell'intervista a Radio Marte, ha r ...

Feltri non arretra: "Ribadisco l'arretratezza del Sud! Accusato di razzismo perchè ho osservato che sono inferiori..."

Vittorio Feltri continua la sua crociata sul tema 'Nord-Sud' lanciando nuove accuse nel suo editoriale riportato dal portale di Libero. Eccone alcuni passaggi: "Di recente sono stato accusato di odio ...

