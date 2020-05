Coronavirus, Arcuri: “Dal 4 maggio sfida ancora più difficile. Mascherine a 50 cent in 50mila punti vendita e al via 150mila test” (Di sabato 2 maggio 2020) “Da lunedì 4 maggio comincia la cosiddetta fase 2. Dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida che è ancora più difficile”. Per il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri., da ora in poi gli italiani dovranno avere un “supplemento ulteriore di responsabilità”. E ha annunciato che da lunedì tutti i cittadini “che vorranno acquistare le Mascherine, le troveranno al prezzo o massimo di 50 centesimi al netto dell’Iva in 50mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti. Dalla metà di maggio i punti vendita diventeranno 100mila, uno ogni 600 abitanti”. Quindi Arcuri ha mostrato i primi prototipi delle Mascherine per bambini, con impresse le immagini di cartoni animati o supereroi. “Le metteremo sul mercato molto presto e saremo in condizioni di garantire alla riapertura delle ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Domenico Arcuri : “Ci saranno mascherine anche per i bambini”

