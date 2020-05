“Ciao Maestro, eri un genio”. Jovanotti in lutto, l’addio ‘al gigante della musica’ è da brividi (Di sabato 2 maggio 2020) lutto nel mondo della musica. Si spegne per sempre uno dei grandi innovatori della musica africana. A Tony Allen si deve la geniale intuizione di miscelare l’afrobeat con la musica di genere contemporanea, cme il dub, l’elettronica e il rap. È nato così lo stile afrofunk, grazie al contributo del batterista nigeriano, definito da Brian Eno come “il migiore batterista di sempre”. Tony Allen si spegne all’età di 79 anni. La notizia è resa nota dalla comunicazione del manager di Tony: “Non conosciamo esattamente la causa della morte”. Tony Allen si è spento a 79 anni. Un post di Eric Trosset così recita: “Addio Tony! I tuoi occhi hanno visto ciò che la maggior parte di noi non poteva vedere. Sei la persona più cool della terra! E come dicevi sempre ‘Non c’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 maggio 2020)nel mondomusica. Si spegne per sempre uno dei grandi innovatorimusica africana. A Tony Allen si deve la geniale intuizione di miscelare l’afrobeat con la musica di genere contemporanea, cme il dub, l’elettronica e il rap. È nato così lo stile afrofunk, grazie al contributo del batterista nigeriano, definito da Brian Eno come “il migiore batterista di sempre”. Tony Allen si spegne all’età di 79 anni. La notizia è resa nota dalla comunicazione del manager di Tony: “Non conosciamo esattamente la causamorte”. Tony Allen si è spento a 79 anni. Un post di Eric Trosset così recita: “Addio Tony! I tuoi occhi hanno visto ciò che la maggior parte di noi non poteva vedere. Sei la persona più coolterra! E come dicevi sempre ‘Non c’è ...

