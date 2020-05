Chi sono i congiunti Parenti | affini e fidanzati | “Amici non sono affetti stabili

matteorenzi : Sono contento che il discorso in #Senato abbia provocato un bel dibattito. Ringrazio chi lo ha apprezzato e chi lo… - Benji_Mascolo : Non sei tu? Sicuramente non sono io e se la matematica non mi inganna 2-1=1 . Indovina chi è l’1 rimasto oltre a me… - LauraPausini : Bisogna guardarli in faccia i lavoratori. Bisogna sapere chi sono le persone che aspettano risposte concrete. Bisog… - angela_giuri : RT @LidaSezOlbia: #Lilli e i suoi piccolini sono con noi da poco meno di un mese. Appena i piccoli saranno indipendenti anche lei avrà biso… - UnitedPlanetFe1 : @mariannaaprile Io le FAQ neanche le guardo. Non sono diritto è vengono cambiate in corso d’opera (come il famoso b… -

Chi sono Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Chi sono