Caos nel M5s, No Vax in pressing: “Con il coronavirus il vaccino è dannoso” (Di sabato 2 maggio 2020) In piena emergenza da coronavirus, con duecento e passa morti al giorno in Italia e migliaia nel mondo, con la comunità scientifica internazionale impegnata nel tentativo di trovare un vaccino, il partito dei No Vax torna a farsi sentire. Quando meno te l’aspetti. E tra loro, ovviamente, il M5S la fa da padrone. Il primo a parlare, pubblicamente, è il consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, espulso dieci giorni fa dal Movimento. “vaccino covid19? No grazie. Troppi dubbi su costi, sicurezza ed efficacia”. “Il plasma iperimmune prelevato dai soggetti guariti, ricco di anticorpi, è la soluzione immediata e a bassissimo costo, già utilizzata da molti ospedali”, aggiunge. Certo, è fresco di espulsione, Barillari, ma rappresenta pur sempre i suoi elettori grillini. Del resto, solo qualche giorno fa era ... Leggi su secoloditalia Cassa integrazione nel caos - in Lombardia pagate solo 40 aziende

Coronavirus - l’amministrazione penitenziaria ora è nel caos

Carceri nel caos per disordini e scarcerazioni - lascia il direttore delle prigioni Basentini (Di sabato 2 maggio 2020) In piena emergenza da, con duecento e passa morti al giorno in Italia e migliaia nel mondo, con la comunità scientifica internazionale impegnata nel tentativo di trovare un, il partito dei No Vax torna a farsi sentire. Quando meno te l’aspetti. E tra loro, ovviamente, il M5S la fa da padrone. Il primo a parlare, pubblicamente, è il consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, espulso dieci giorni fa dal Movimento. “covid19? No grazie. Troppi dubbi su costi, sicurezza ed efficacia”. “Il plasma iperimmune prelevato dai soggetti guariti, ricco di anticorpi, è la soluzione immediata e a bassissimo costo, già utilizzata da molti ospedali”, aggiunge. Certo, è fresco di espulsione, Barillari, ma rappresenta pur sempre i suoi elettori grillini. Del resto, solo qualche giorno fa era ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Governo nel caos, enne… - 6000sardine : L’appello di #forzanuova di andare in chiesa a Pasqua violando la quarantena, è stato rilanciato da #salvini questo… - WSospeso : @GabrieleCerioli @CesareSacchetti @GiuseppeConteIT @_Carabinieri_ @poliziadistato @GDF Nel Lazio sono in pagamento… - nrvg74 : @italia_nel_caos Si però cazzo...guarda che faccione..se fa un colpo di tosse con la giacca uccide chi ha davanti..… - DaniloCuttica : @italia_nel_caos ...scappato da un laboratorio, e non per mano dei cinesi... -

Ultime Notizie dalla rete : Caos nel Caos nel M5s, No Vax in pressing: "Con il coronavirus il vaccino è... Secolo d'Italia Milano si prepara alla riapertura, ma metro e stazioni non sono pronte: "Sarà un caos"

Coronavirus Campania, ultime notizie e contagi oggi 2 maggio Le infezioni da Sars-CoV2, il Nuovo Coronavirus, sul territorio della Campania, sono in costante calo: lo dimostrano i dati dei tamponi far ...

Caos nel M5s, No Vax in pressing: “Con il coronavirus il vaccino è dannoso”

In piena emergenza da coronavirus, con duecento e passa morti al giorno in Italia e migliaia nel mondo, con la comunità scientifica internazionale impegnata nel tentativo di trovare un vaccino, il par ...

Coronavirus Campania, ultime notizie e contagi oggi 2 maggio Le infezioni da Sars-CoV2, il Nuovo Coronavirus, sul territorio della Campania, sono in costante calo: lo dimostrano i dati dei tamponi far ...In piena emergenza da coronavirus, con duecento e passa morti al giorno in Italia e migliaia nel mondo, con la comunità scientifica internazionale impegnata nel tentativo di trovare un vaccino, il par ...