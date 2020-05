Queen: You Are The Champions (Di venerdì 1 maggio 2020) In collegamento virtuale tra l'Inghilterra e Los Angeles, Brian May e Roger Taylor dei Queen hanno registrato insieme al cantante Adam Lambert una nuova versione del classico dei Queen, We Are The Champions. Considerato uno dei brani più noti della band, è la canzone che i Queen hanno suonato per la loro prima esibizione insieme ad Adam Lambert, durante la serata finale di American Idol nel maggio 2009.Le origini di questa nuova versione di We Are The Champions risalgono a quando quando Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert si sono esibiti dalle loro rispettive abitazioni durante il periodo di lockdown. May ha pubblicato su Instagram l'invito a suonare con lui; Taylor è stato il primo a rispondere, seguito da Lambert che, durante la sua performance, ha cambiato le parole del testo in «You are the Champions».A proposito della nuova versione del brano, ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 maggio 2020) In collegamento virtuale tra l'Inghilterra e Los Angeles, Brian May e Roger Taylor deihanno registrato insieme al cantante Adam Lambert una nuova versione del classico dei, We Are The. Considerato uno dei brani più noti della band, è la canzone che ihanno suonato per la loro prima esibizione insieme ad Adam Lambert, durante la serata finale di American Idol nel maggio 2009.Le origini di questa nuova versione di We Are Therisalgono a quando quando Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert si sono esibiti dalle loro rispettive abitazioni durante il periodo di lockdown. May ha pubblicato su Instagram l'invito a suonare con lui; Taylor è stato il primo a rispondere, seguito da Lambert che, durante la sua performance, ha cambiato le parole del testo in «You are the».A proposito della nuova versione del brano, ...

