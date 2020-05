Porto Trieste | 1 maggio | Auguri e ringraziamento di AdSP a tutti i lavoratori portuali

(Di venerdì 1 maggio 2020) (Teleborsa) – Ildilavora H24 nei 365 giorni dell’anno. Grazie alle lavoratrici e ai, sul campo e da remoto, siamo rimasti operativi anche in questa difficile emergenza. Abbiamo adottato subito tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute degli operatori.è ilitaliano che serve l’Europa. Navi, mezzi, gru in movimento, servizi tecnico-nautici ee oltre 200 treni a settimana: così abbiamo garantito senza sosta il collegamento diretto verso leri destinazioni internazionali. Ildisiete voi: grazie di cuore! (Foto: Enrico Massidda)

Agenzia ANSA

