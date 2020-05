L’aiuto dell’elemosiniere del papa ai transessuali del litorale romano

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 1 maggio 2020) Si sono rivolti al parroco perché non avevano più di che vivere. La loro richiesta è arrivata fino in Vaticano ed è stata accolta. Un gruppo di transessuali di Torvaianica, sul litorale romano, non aveva più clienti da giorni e non sapeva come andare avanti. Da qui la richiesta alla chiesa che ha risposto attraverso l’elemosiniere del papa, a nome di Bergoglio in persona. L’intera storia è stata raccontata da don Andrea Conocchia all’agenzia Adnkronos.