Editoria, prima sconfitta in tribunale per Meghan (Di sabato 2 maggio 2020) prima sconfitta legale per Meghan Markle. Il "Mail on Sunday" ha vinto il primo round contro Meghan Markle per la pubblicazione di una lettera che l'ex attrice americana scrisse a suo padre Thomas Markle. Insieme al marito, il principe Harry, aveva denunciato il tabloid, accusandolo aver "rubato" la lettera pubblicandola senza il permesso dell'autrice e non per intero, ma solo alcuni estratti, "con il chiaro scopo di mettere in cattiva luce la coppia" e anche di aver "rovinato il rapporto tra padre e figlia".Il giudice Justice Warby ha concordato con la richiesta avanzata nella prima audizione del procedimento, tenutasi la scorsa settimana, da Associated Newspapers - gli editori di "Mail on Sunday", "Daily Mail" e MailOnline - e oggi ha respinto alcune parti del reclamo della Duchessa del Sussex, compresa l'accusa che l'editore ha agito "disonestamente" tralasciando di pubblicare ... Leggi su ilfogliettone VIDEO - L'editoriale di Chiariello : "Prima del taglio stipendi il Napoli deve risolvere la questione multe" (Di sabato 2 maggio 2020)legale perMarkle. Il "Mail on Sunday" ha vinto il primo round controMarkle per la pubblicazione di una lettera che l'ex attrice americana scrisse a suo padre Thomas Markle. Insieme al marito, il principe Harry, aveva denunciato il tabloid, accusandolo aver "rubato" la lettera pubblicandola senza il permesso dell'autrice e non per intero, ma solo alcuni estratti, "con il chiaro scopo di mettere in cattiva luce la coppia" e anche di aver "rovinato il rapporto tra padre e figlia".Il giudice Justice Warby ha concordato con la richiesta avanzata nellaaudizione del procedimento, tenutasi la scorsa settimana, da Associated Newspapers - gli editori di "Mail on Sunday", "Daily Mail" e MailOnline - e oggi ha respinto alcune parti del reclamo della Duchessa del Sussex, compresa l'accusa che l'editore ha agito "disonestamente" tralasciando di pubblicare ...

RougeAlessandro : #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 30 maggio 2020 con una nuova ricchissima edizione. La prima pagina del dor… - RougeAlessandro : #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 7 maggio 2020 con una nuova ricchissima edizione. La prima pagina. In… - mondopadano : RT @mondopadano: #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 30 maggio 2020 con una nuova ricchissima edizione. La prima pagina del dorso #eco… - mondopadano : RT @mondopadano: #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 7 maggio 2020 con una nuova ricchissima edizione. La prima pagina. In #edicola e… - AC2_Lit_Agency : Continuate a seguirci, su queste pagine tutte le novità che riguardano l'agenzia, i suoi autori e i libri pubblicat… -