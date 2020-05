Conte chiede scusa per i ritardi. Pd e M5s lo blindano (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Movimento 5 stelle e il Partito democratico 'blindano' Giuseppe Conte dagli attacchi di Matteo Renzi, tornato a 'picconare' Palazzo Chigi dopo la breve pausa per l'emergenza coronavirus. All'indomani del nuovo ultimatum del leader di Italia viva al presidente del Consiglio, i due più grandi partiti di maggioranza scendono in campo a difesa del premier, che in un messaggio su Facebook si "scusa" con i cittadini per i ritardi negli aiuti e finanziamenti, in una giornata in cui arriva anche il nuovo appello di Sergio Mattarella, inviato in occasione del Festa del lavoro, affinché le istituzioni collaborino lealmente a superare l'epidemia di coronavirus e guardare con speranza alla Fase 2 e al ritorno alla normalità. L'appello di Fico: "Viene prima il Paese" Un freno a ogni instabilità della maggioranza giunge dal presidente della ... Leggi su agi 1 Maggio - Conte chiede scusa a tutti i lavoratori

