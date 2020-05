CALCIO | RIPRESA ALLENAMENTI Anche Napoli torna in campo? De Luca | c' è

(Di venerdì 1 maggio 2020): via liberaper i calciatori in Emilia Romagna dal 4 maggio. Firmata nuova ordinanza regionale.

RaiSport : Il ministro dello Sport @vinspadafora : 'Se fossi nei presidenti delle squadre di A penserei alla prossima stagione… - Sport_Mediaset : #Spadafora avverte: 'Ripresa #SerieA? Potremmo dover seguire la Francia'. #SportMediaset - rep_napoli : 'Ci sono le condizioni per la ripresa degli allenamenti del Calcio Napoli, De Laurentiis mi ha convinto col suo pia… - gianmarcogio_ : ?? La proposta di #DeLaurentiis a #DeLuca per la ripresa degli allenamenti della #SSCNapoli a #CastelVolturno. Disp… - StefanoDonati27 : Schermaglie politiche a parte tra i 2 mondi (calcio e governo) l'Italia è nella stessa situazione di incertezza di… -

"Per la Regione Campania ci sono tutte le condizioni per consentire la ripresa degli allenamenti della squadra del Napoli". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel cors ..."De Laurentiis mi ha scritto che Il Napoli può fare gli allenamenti con distanziamento fisico, per fasce orarie, senza uso comune delle docce, con il trasporto individuale. Hanno 3 campi. Ci sono tutt ...