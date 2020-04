Uomini e Donne, anticipazioni del 30 aprile: il 26enne flirta ancora con Gemma (Di giovedì 30 aprile 2020) ancora una puntata del nuovo format di Uomini e Donne, altre sorprese per scaldare l’ambiente. Le protagoniste sempre loro: Giovanna Abate e Gemma Galgani. Le due dame, seppur in modo diverso, stanno portando avanti alcune conoscenze, sempre ovviamente tramite l’utilizzo delle parole. Il nuovo formato della trasmissione di Maria De filippi impone infatti l’utilizzo delle chat. In attesa del ritorno alla formula originale previsto per lunedì 4 maggio, Gemma e Giovanna continueranno il loro percorso con i nuovi pretendenti. Anche se per quanto riguarda la tronista del Trono Classico c’è ancora in bilico la conoscenza con Alessandro, che si è detto deluso dal modo in cui si è comportata con Sammy. Sirius scrive ancora a Gemma Secondo le prime indiscrezioni circa le anticipazioni della puntata di oggi 30 aprile, Giovanna continuerà ... Leggi su italiasera Uomini e Donne - oggi : Gemma flirta con il 26enne - Giovanna pensa che Alessandro abbia poco carattere

Uomini e Donne | Gemma incontra Sirius - Occhi Blu e CuorDiPoeta

‘Uomini e Donne’ - è davvero finita tra Giovanna Abate e Sammy Hassan? Una risposta del corteggiatore lascia intendere che… (Video) (Di giovedì 30 aprile 2020)una puntata del nuovo format di, altre sorprese per scaldare l’ambiente. Le protagoniste sempre loro: Giovanna Abate eGalgani. Le due dame, seppur in modo diverso, stanno portando avanti alcune conoscenze, sempre ovviamente tramite l’utilizzo delle parole. Il nuovo formato della trasmissione di Maria De filippi impone infatti l’utilizzo delle chat. In attesa del ritorno alla formula originale previsto per lunedì 4 maggio,e Giovanna continueranno il loro percorso con i nuovi pretendenti. Anche se per quanto riguarda la tronista del Trono Classico c’èin bilico la conoscenza con Alessandro, che si è detto deluso dal modo in cui si è comportata con Sammy. Sirius scriveSecondo le prime indiscrezioni circa ledella puntata di oggi 30, Giovanna continuerà ...

davidealgebris : Analizzando Big data salute/economia , Veneto e Emilia Romagna hanno reagito meglio all’emergenza in Italia. Bravi… - istat_it : A marzo occupazione in calo rispetto a febbraio (-27 mila). Diminuiscono sia gli uomini (-9 mila) sia le donne (-18… - luigidimaio : Il coraggio di svolgere il proprio dovere, senza timori o esitazioni. L’agente scelto Pasquale Apicella ci lascia d… - sababarita : RT @jemenfousoui: A causa di questa pandemia molti settori sono in crisi, ma se ce n’è uno che non è intaccato è il patriarcato. Uomini vio… - chiaraavermi : RT @GiDelogu: Non è che le donne fanno meglio degli uomini, è che un sistema politico e sociale sano e funzionale tende spontaneamente a me… -