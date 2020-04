UEFA: «Settima classificata in Europa League se la coppa non finisce» (Di giovedì 30 aprile 2020) La UEFA ha annunciato che la Settima classificata accederà alla prossima Europa League se non saranno concluse le coppe nazionali La UEFA ha annunciato che la Settima classificata accederà di diritto alla prossima edizione dell’Europa League, nel caso in cui non venissero portate a compimento le coppe nazionali. Il comunicato ufficiale. «Per l’entrata in Europa League 2020/21, in caso un’associazione nazionale termini prematuramente, per ragioni legittime, una coppa nazionale e, di conseguenza, non possa determinare il vincitore per meriti sportivi, in applicazione del regolamento della competizione, il club non qualificato di classifica migliore di un campionato nazionale sarà qualificato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Serie A - tra una settimana tutto più chiaro Il 23 vertice Uefa. Ma deciderà il governo

